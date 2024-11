Går mot dobling av elsparkesykler i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er Høyre, Venstre, Frp og uavhengige Lars Petter Solås som sikrer flertall, skriver NRK.

De rødgrønne partiene stemte imot da saken ble behandlet i samferdsels- og miljøutvalget onsdag.

Byrådet har tidligere signalisert at de ønsket å mykne opp regelverket for elsparkesyklene i hovedstaden. De har begrunnet å øke tallet med at det muliggjør å sette ut flere sparkesykler i utkanten av byen.

Nattestengingen fortsetter enn så lenge, men byrådet sikret seg fullmakt til å kunne endre dette på et senere tidspunkt.