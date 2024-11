Norsk seterkultur inn på Unesco-liste

4. desember blir seterkulturen skrevet inn på Unescos liste over immateriell kulturarv, skriver Nationen.

Dette er en internasjonal liste som inneholder ulike kulturelle praksiser og tradisjoner som ikke er fysiske objekter, men som likevel er viktige for vår kultur.

Eksempler på dette kan være tradisjoner, håndverksteknikker, sanger, danser og andre kulturelle uttrykk – og på listen finner vi blant annet argentinsk tango, yoga, og japansk kabuki-teater.

I sin innstilling skriver Unesco at seterbruket er viktig som kilde for lokalt produsert mat, at det står for overføring av kunnskap og tradisjoner både innenfor familiene og for nye interesserte og at seterdriften fremmer helse og velvære både for seterbrukerne selv og gjester på setra.

Det er i dag under 900 aktive setre i Norge.

