Norges skattedirektør får topprolle i OECD-nettverk

– Dette er en betydelig anerkjennelse av Skatteetaten og Norges bidrag til internasjonalt skattesamarbeid, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Funnemark har allerede sittet i styret til FTA siden hun begynte som skattedirektør i 2020. Der har hun spesielt jobbet med forumets arbeid med digital transformasjon.

– Dette arbeidet er utrolig viktig for næringslivet, for de andre medlemslandene og for oss. Vår felles visjon er at «skatt bare skjer», og at blant annet informasjonsutvekslingen mellom landene skal gå automatisk og så raskt som mulig, sier Funnemark, som blir første kvinne i FTA-ledelsen.

