Kreftforeningen kritiserer anbudsprosess for vaksine mot livmorhalskreft

– Den vaksinen som velges, vil ha stor betydning for både kostnader, sykdomsforebygging og ressursbruk i helsevesenet, skriver generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen i sosiale medier.

I dag tilbyr Norge vaksinen Cervarix som blant annet skal beskytte mot livmorhalskreft, men som dekker bare to virusvarianter, HPV 16 og 18. De står for rundt 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.

Kreftforeningen, en rekke politikere og eksperter vil heller ha den nyere vaksinen Gardasil 9, selv om den koster mye mer å kjøpe inn. Gardasil 9 dekker ytterligere fem høyrisiko HPV-typer, samt kjønnsvorter og vorter i luftveiene.

Bortsett fra Norge og et par andre land har resten av Europa, inkludert Danmark og Sverige, gått over til å bruke Gardasil 9.

Bekymringsbrev

En dose Cervarix koster 926 kroner, ifølge Apotek1. Gardasil 9 koster 1619 kroner. Det trengs tre doser HPV-vaksine for å oppnå full effekt av begge vaksinene, så totalprisen for vaksinasjon med Cervarix er 2778 kroner, mot 4857 kroner for Gardasil 9.

Områdedirektør Einar Andreassen i Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har uttalt at HPV-vaksinen er ute på anbud.

Kreftforeningen mener myndighetenes vurdering av vaksinene kun tar hensyn til innkjøpsprisen og den direkte effekten, men ikke kostnadene knyttet til det omfattende livmorhalsprogrammet og fremtidige runder med screening.

– Kreftforeningen mener dette er en kortsiktig tankegang som verken gagner pasienter eller helsetjenesten. Derfor ber vi om at anbudsprosessen stanses, sier Ross.

Kreftforeningen har sendt et bekymringsbrev til Helse- og omsorgsdepartementet, opplyser foreningen i en epost til NTB. Der uttrykkes bekymring for at DMP ikke har nok kunnskap om sammenhengen mellom vaksinevalg og screeningprogrammet.

Interpellasjon i Stortinget

Torsdag skal problemstillingen opp i Stortinget. Medlem av helse og omsorgskomiteen, Erlend Svardal Bøe (H), har stilt helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) spørsmål om hva han tenker om at fagfolk vil ha en vaksine som gir bredere beskyttelse, men som også gir lavere screeningbelastning for kvinner.

Ifølge NRK er det stadig flere privatpersoner som kjøper vaksinen som dekker flest virus, barna sine eller seg selv.

– Veldig mange foreldre tar barna sine ut av barnevaksinasjonsprogrammet for å gi dem en annen type vaksine enn det som blir tilbudt i dag, påpeker Bøe overfor NRK og sier at Høyre ønsker politisk debatt om saken.

