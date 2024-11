Greenpeace i Equinor-sjefens hage – blir politianmeldt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Aktivistene opplyser til Aftenbladet at skrotet stammer fra flommen i Brasil i mai, som de mener Equinor har delansvar for. Årsaken er at de mener den er knyttet til klimaendringer.

– Politikerne har et stort ansvar. Men Equinor har et selvstendig ansvar for å nå klimamålene om utslippsreduksjon i tråd med eierskapsmeldingen fra regjeringen, sier Halvard Haga Raavand fra Greenpeace.

På spørsmål om ikke det er veldig invaderende å oppsøke Opedals private hjem, svarer han ja. Men at de har vurdert dette nøye.

– Vi har forsikret oss at ingen er hjemme. Samtidig er klimaendringene også veldig invaderende. For de i Brasil og andre som rammes, sier Raavand.

Vil la skrotet ligge

Bilder fra stedet viser diverse sofaer, stoler, skap og leketøy som ligger på plattingen utenfor huset til Opedal.

– Et kjøleskap, en sprinkelseng og noen herjede barneleker er noe av det som nå fyller den ellers velstelte hagen, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

De sier til Aftenbladet at de ikke har tenkt å ta med seg vrakgodset hjem.

– Disse gjenstandene kommer fra hjem i Brasil som nå er totalvraket av styrtregn, sier den brasilianske Greenpeace-aktivisten Claiton Wuaden Junior, som deltar i aksjonen.

Blir anmeldt

Pressetalsperson Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor sier til Sandnesposten at de tar sterkt avstand fra aksjonen.

– Dette er en ikke-varslet ulovlig aksjon på privat eiendom, sier hun.

Hun uttaler seg på vegne av Anders Opedal.

– Vi ser alvorlig på overtredelsen, og forholdet blir anmeldt, sier Skjelsbæk.

