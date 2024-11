Forsker: 50–50 om Trump tar USA ut av Nato

Republikanerne har ikke gitt mange detaljer om hvordan den amerikanske utenrikspolitikken vil bli når den nye Trump-administrasjonen overtar 20. januar neste år. Men tilhengerne sier at styrken av Trumps personlighet og hans tilnærming med «fred gjennom styrke» vil få utenlandske ledere til å bøye seg.

Eksistensiell krise

I sin første periode var Trump opptatt av å få alle Nato-land til å betale sin andel av militærutgiftene. Under årets valgkamp har han flere ganger sagt at han ikke bare vil nekte å betale for «kriminelle» Nato-land. Han vil også oppfordre Russland til å «gjøre hva de vil» med disse landene.

– Nato står overfor sin mest alvorlige eksistensielle trussel siden alliansen ble dannet, sier Brett Bruen til Reuters. Han var utenrikspolitisk rådgiver under Obama-administrasjonen.

Det er et åpent spørsmål om Trump vil fortsette i Nato.

– Jeg tror det er en 50–50 prosent sjanse for at han tar USA ut av Nato. Men Marco Rubio er et relativt betryggende valg av utenriksminister. Han er ikke for å gå ut av Nato, sier Hilmar Mjelde til NTB. Han er professor ved Høgskulen på Vestlandet.

– Vil konfrontere Kina og Iran

Senator Marco Rubio fra Florida blir av Reuters og New York Times utpekt som påtroppende amerikansk utenriksminister. Mjelde vurderer utnevnelsen slik:

– Det er et signal om at det å konfrontere Kina og Iran vil stå høyt på agendaen. Han er også et relativt «trygt» valg siden han kan feltet, kjenner våre allierte og er for at USA skal være aktivt internasjonalt. Amerikansk utenrikspolitikk lages uansett i det nasjonale sikkerhetsrådet, ikke i utenriksdepartementet. For en krigsmakt som USA er forsvarspolitikk en stor del av utenrikspolitikken, sier han.

En viktig del av både utenriks- og forsvarspolitikken handler om hva Trump gjør i Ukraina. Det vil sette tonen for engasjementet i Nato og hvordan USA vil forholde seg til de nærmeste allierte.

Zelenskyj gratulerte Trump

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj gratulerte Trump med valgseieren i sosiale medier. Her beskriver han Trumps tilnærming «fred gjennom styrke» som et prinsipp som i praksis kan bringe en fredsløsning i Ukraina nærmere.

I fjor hevdet Donald Trump overfor Reuters at president Vladimir Putin aldri ville invadert Ukraina hvis han satt i Det hvite hus. Selv nå påstår Trump at han kan løse konflikten på 24 timer. I valgkampen lød det fra Trump at han ville få en slutt på krigen før innsettelsen dersom han vant valget.

Hilmar Mjelde er ikke overbevist om at Trump vil la Ukraina i stikken og la Russland få fritt leide.

– Jeg vil ikke ta for gitt at Trump bare lar Ukraina seile sin egen sjø eller kapitulerer for Putin. Trump er veldig image-bevisst og vil ikke bli sett som en som taper en krig. Han vet også at Bidens motgang startet med ydmykelsen i Kabul 2021, sier Mjelde til NTB.

– Uberegnelig og inkonsekvent

Den europeiske tenketanken European Council on Foreign Relations med hovedsete i Berlin karakteriserte Donald Trump som uberegnelig og inkonsekvent i et blogginnlegg under den amerikanske valgkampen.

– Europeerne slikker fortsatt sine sår etter Trumps første periode. De har ikke glemt tollsatsene den tidligere presidenten innførte, eller hans dype motvilje mot EU og Tyskland, skrev analytikerne.

Business-tilnærming i utenrikspolitikken

Mjelde har ikke tro på en kommende periode med sterk amerikansk isolasjonisme.

– USA må alltid engasjere seg utenrikspolitisk. Det gjorde Trump også i sin første periode. Men vi vil se en mer nasjonalistisk utenrikspolitikk, der geopolitikk kan komme til å få en mindre betydning enn Trumps business-tilnærming til politikk.

– Men Iran, Kina, Midtøsten og Ukraina vil bli hodepiner for Trump også, sier han.

Går lengre overfor Kina

Overfor Kina har Trump truet med å gå mye lengre enn i sin forrige periode da det ble innledet en handelskrig mellom verdens to største økonomier. Han lover å øke tollsatsene generelt, men aller mest overfor Kina. Mange økonomer mener dette vil slå tilbake i form av høyere priser for amerikanske forbrukere.

Det er ventet at Trump vil fortsette våpenleveransene til Israel. Han har gitt sterk støtte til Israels krig for å utslette Hamas, men sier at de må gjøre det raskt.

Det er også forventet at Trump vil gi Netanyahu friere hender overfor Iran enn hva hans forgjenger gjorde.

