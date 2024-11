Folkemusiker Agnes Buen Garnås er død

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hun var en av Norges fremste innen kveding, en vokal folkemusikktradisjon og syngemåte, og Garnås var kjent som en forkjemper for folkemusikken.

Artisten har samarbeidet med musikere som Jan Garbarek og Mari Boine, og hun har mottatt Kongens fortjenstmedalje i gull og Norsk kulturrådsærespris, ifølge NRK.

– Vi er mange som takker for sangen hennes og for sitt rause gemytt – musikalsk og menneskelig, skriver Halvor Håkanes i et minneord i Nationen.

Garnås vokste opp i Jondalen i Kongsberg og kom fra en musikalsk familie. Både foreldrene og søsknene drev med folkemusikk.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: Kommentar: Historiens dom kan bli brutal for Joe Biden (+)