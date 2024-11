Far og sønn anker dom etter motorshowulykken i Oslo

Sønnen anker fordi han mener han ikke var uaktsom da ulykken skjedde, mens det ikke er kjent hvorfor faren anker, skriver NRK.

De to mennene i 50- og 20-årene, som driver et tysk familieforetak, er dømt for uaktsom kjøring og brudd på vegtrafikkloven i forbindelse med ulykken, der fem personer ble skadet. Under showet rygget to personbiler i stor fart. Da de svingte, rygget den ene av dem rett inn i tribunen.

Faren ble dømt til fengsel i 60 dager og sønnen 45 dager, i tillegg ble faren dømt til å betale et erstatningskrav fra Trafikkforsikringsforeningen på 903.473 kroner.

De to møtte ikke opp i rettssaken i Oslo tingrett. Tysk politi måtte til slutt forkynne dommen, som ble avsagt i august i år. Nå er den altså anket.

