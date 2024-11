Stortinget har vedtatt beklagelse for fornorskningspolitikken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Voteringen gikk som ventet.

Bakgrunnen for at Stortinget beklager, er rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen som kom i juni, og som tok for seg fornorskningspolitikken og urett begått mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner.

Fornorsking er betegnelsen på den assimilasjonspolitikken som norske myndigheter drev overfor samene og senere også kvenene og norskfinnene. Fornorskningen startet allerede på 1700-tallet og ble en uttalt politikk fra 1851.

Deler av politikken ble faset ut på 1960-tallet, men i praksis ble mye av fornorskningspolitikken videreført fram til midten av 1980-årene.

– Det har vært en dag med mange følelser. Det er sterkt å oppleve at Stortinget ber om unnskyldning og erkjenner ansvar for fornorskningenspolitikken. I dag sender jeg en tanke til dem som har lidd, som mistet både språk og kultur, og som har dype sår. I dag er det håp for forsoningen, sier sametingspresident Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Fremskrittspartiet var alene om å stemme imot beklagelsen.

– Det er vanskelig for oss i Frp å skulle beklage noe som ble gjort lenge før vi ble etablert, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt for Frp fra Finnmark.

Frp ble etablert i 1973.

