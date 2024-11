Rødt bryter forhandlingene om barnehagelov

– Forsvarlig bemanning, tilbudet til barna og lokaldemokratiet må gå foran den kommersielle barnehagelobbyen, sier Hege Bae Nyholt (R) til NRK.

Hun er leder for utdanningskomiteen på Stortinget i tillegg til å være Rødt-politiker.

Fra før har Frp og SV brutt ut av forhandlingene. Regjeringen hadde som mål å få til et bredt forlik om ny barnehagelov, som blant annet skal sette rammer for private barnehager, økonomi og bemanning.

– Rødt har vært med i forhandlingene om barnehageloven så langt det gikk, for å kjempe for et godt tilbud, hvor pengene går til det de er ment til, og for barnehageopprørets krav om forsvarlig bemanning. Vi har vært konkrete og konstruktive, men må konstatere at det å inngå et forlik med Høyre har blitt viktigere enn å løse de største problemene i barnehagesektoren, sier Nyholt.

Det var før sommeren at forhandlingene om en ny barnehagelov startet opp. Stortinget skal i høst vedta en ny barnehagelov. Målet er å få til et nytt, bredt barnehageforlik – for første gang siden 2003.

