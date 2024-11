Nye Tøyenbadet i Oslo åpner i januar

– Vi gleder oss enormt til åpningen av det nye Tøyenbadet. Dette blir et bad for alle i hele byen og et av landets største og beste badeanlegg. I januar kan vi endelig fylle denne perlen av et bygg med liv og svømmeglede, sier kulturbyråd Anita Leirvik North (H) i Oslo i en pressemelding.

Det gamle badet stengte dørene for godt i slutten av 2019 og ble revet. Det nye badet har 2,5 ganger større vannflate enn det gamle og kan ta imot dobbelt så mange besøkende.

Den endelige prislappen endte på 2,37 milliarder kroner.

Siden oktober i år har badet vært åpnet for prøvedrift for prioriterte grupper, blant annet enkelte skoleelever og idrettslag.

