Oslo-byrådet vurderer å kutte i krav til sykkelparkering ved skoler

Nå venter Lorentzen på en tilbakemelding fra Plan- og bygningsetaten etter å ha bedt om forslag til en oppmykning av parkeringsnormen.

Denne normen handler om hvor mange parkeringsplasser som skal etableres både for biler og sykler, når det bygges nye skoler og mange andre typer bygg i Oslo.

For skoler tilsier den minimum 3,5 parkeringsplasser for sykkel for hver 100. kvadratmeter med bruksareal.

– Når det gjelder parkeringsnormen for sykkel, mener jeg det er viktig å se på om den fungerer etter hensikten i hvert enkelt prosjekt, sier Lorentzen.

Både det at sykkelparkeringen ifølge ham tar av elevenes utearealer, og det at det er få elever som sykler, kan tilsi endringer i parkeringsnormen, mener byråden.

– Når erfaringen er at det er mange færre som sykler enn det er planlagt nye plasser, må vi veie disse forskjellige hensynene opp mot hverandre, sier Lorentzen.

– Det kan se ut til at vi trenger en mer differensiert norm for sykkelparkering, sier James Stove Lorentzen (H), byråd for byutvikling i Oslo. (Terje Pedersen/NTB)

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Helt nødvendig

Generalsekretær Eline Oftedal i Syklistforeningen, liker ikke det hun hører fra byråden.

– Det er uheldig å sette uteområder og sykkelparkering opp mot hverandre, sier Oftedal.

– Vi har sett flere eksempler hvor sykkeltilrettelegging settes opp mot grøntarealer, mens andre steder vet vi at sykkelparkering settes opp mot utearealer ved skoler.

– Når dette gjøres systematisk og over tid, etablerer det seg et bilde av at sykkeltilrettelegging går på bekostning av grøntområder. Samfunnet er ikke tjent med denne vrangforestillingen, understreker Oftedal.

– Konkurransen om arealer handler ikke om sykkel versus grøntområder, men om å omprioritere arealer fra vei og bilparkering til fordel for myke trafikanter.

– Sykling er ikke bare hyggelig og fint, men helt nødvendig for å løse utfordringer knyttet til byutvikling, bærekraft og folkehelse, fortsetter hun.

Ikke bare tar sykkelen mindre plass enn biler, sykling bidrar i tillegg til renere luft, mindre støy, bedre nærmiljøer og trivsel, påpeker Oftedal.

– Det blir også bedre trafikkflyt når flere sykler, slik at de som er avhengige av bilen, kommer fram.

– Konkurransen om arealer handler ikke om sykkel versus grøntområder, sier Eline Oftedal i Syklistforeningen. (Foto: Syklistforeningen)

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

– Trygg sykkelparkering

Oftedal liker heller ikke at Lorentzen bruker få syklister som et annet argument mot mange parkeringsplasser for sykler ved nye skoler.

– Vi er overrasket over at byråden er tilfreds med dagens lave antall syklister, sier generalsekretæren i Syklistforeningen.

– Vi må legge til rette for det antallet syklister vi ønsker, ikke det vi har i dag, mener hun.

I Nasjonal transportplan for 2025-2036 har regjeringen satt seg et mål om at «åtte av ti barn med skolevei opp til fire kilometer, skal gå eller sykle til skolen». Også i tidligere transportplaner har det vært lignende målsettinger. Likevel er det fortsatt et stykke igjen før vi kommer dit. Da Statens veivesen undersøkte dette i 2013-2014, var det 61 prosent av barna i alderen 5 til 13 år, som syklet eller gikk til skolen. I den seneste undersøkelsen om dette – som ble gjort i 2020, var det noen flere, men likevel ikke mer enn nær 64 prosent som syklet eller gikk til skolen.

– Når målet er at åtte av ti barn i Norge skal gå eller sykle til skolen, må vi sørge for infrastruktur tilpasset dette, sier Oftedal.

– Det innebærer trygge skoleveier og trygg sykkelparkering ved skolene, både for elever, ansatte og foreldre som skal levere og hente barn.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

– Fra 5. klasse

Trygg Trafikk skriver på sine nettsider at «mange skoler har regler for når elevene får lov til å sykle til skolen» og at «elevene får gjerne begynne å sykle til skolen alene etter at ha gjennomført sykkelopplæring på 4. eller 5. trinn.»

«Trygg Trafikk anbefaler generelt at barn er 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk», men «er skoleveien trygg nok, kan barn gjerne sykle alene tidligere», står det også å lese der.

I oppdraget som byråd James Stove Lorentzen har gitt Plan- og bygningsetaten, viser han til Trygg Trafikk. Han ber nemlig etaten også vurdere om parkeringsnormen for skoler «bør differensieres utfra anbefalinger fra Trygg Trafikk og retningslinjer fra staten om at barn først bør sykle til skolen fra 5. klasse.»

Han ber i tillegg etaten om å «vurdere en geografisk variert norm».

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

– Treffer ikke godt nok

Dagsavisen har derfor spurt byråden om han er åpen for å se bort fra alle elevene fra 1. til og med 4. klasse ved en skole, når antallet parkeringsplasser for sykkel skal bestemmes.

Vi har også spurt ham om hva han mener kan tilsi ulike krav til antallet parkeringsplasser for sykkel, for skoler i ulike deler av Oslo.

– Det kan se ut til at vi trenger en mer differensiert norm for sykkelparkering, og det har jeg bedt etaten undersøke, svarer Lorentzen.

– Bruk av sykkel til skolen vil variere avhengig av en rekke faktorer, da mener jeg at en norm som er lik for alle skoler ikke treffer godt nok.

– Nå vil jeg la Plan- og bygningsetaten gjøre jobben sin og ser fram til å få oversendt resultatene av evalueringen når vi kommer så langt.

Når erfaringen er at det er mange færre som sykler enn det er planlagt nye parkeringsplasser ved skolene, må man ta hensyn til det, mener byråd James Stove Lorentzen. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Varslet oppmykning

Lorentzen kan også opplyse at denne evalueringen skal «bygge på erfaringer både fra kommunen og andre aktører». Blant annet vil alle skoler «bli bedt om å dele sine erfaringer med hvordan normen har fungert». Det samme vil sykehjem og store utbyggere.

– Det er naturlig og bra at både skoler, sykehjem og store utbyggere kan komme med sine innspill, kommenterer Eline Oftedal i Syklistforeningen.

– Men siden normen har hatt veldig kort tid til å virke i praksis, tviler vi på om det vil komme mange erfaringsbaserte innspill.

Den gjeldende parkeringsnormen trådte i kraft så sent som i desember 2022, mens Oslo fortsatt hadde en rødgrønt byråd. Likevel varslet det nye byrådet bestående av Høyre og Venstre, allerede i sin byrådsplattform at det «ville myke opp parkeringsnormens retningslinjer».

---

Parkeringsnormen

Oslo fikk en ny parkeringsnorm for biler og sykler i desember 2022.

Den omhandler hvor mange parkeringsplasser som skal etableres for biler og sykler i nye plan- og byggeprosjekter.

Parkeringsnormen kan sidestilles med ulike statlige planretningslinjer. Det betyr at anbefalingene i normen forventes å bli etterlevd av dem som utarbeider planer og byggesaker.

For sykkel gjelder normen for alt fra store boligbygg og kollektivholdeplasser til sykehjem og skoler.

Ved skoler tilsier normen at det skal være minimum 3,5 parkeringsplasser for sykkel per 100 kvadratmeter med bruksareal.

Parkeringsnormen stiller også krav til kvaliteten til parkeringsplassene for sykkel, som at de skal være lett tilgjengelige, opplyste og med gode forbindelser til sykkelveinettet og sykkeltilrettelagte gater.

Kilde: Oslo kommune

---

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)