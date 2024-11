Norsk og filippinsk politi inngår samarbeid om etterforskning av overgrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Norsk politi skal samarbeide tettere og dele mer informasjon med politi og myndigheter på Filippinene. Det er veldig bra, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), som slapp nyheten under landsmøtet i Politiets Fellesforbund mandag, til TV 2.

– Dessverre vet vi at vestlige menn, og antakeligvis også norske, er på toppen når det gjelder å bestille direkteoverførte seksuelle overgrep mot barn. Det er helt forkastelig.

Nylig slo en Kripos-rapport at opptil 2000 nordmenn kan ha bestilt overgrep på nett det siste året.

– Det er store mørketall når det gjelder overgrep på nett. Vi kan ikke tillate at internett blir et fristed for å utnytte barn seksuelt.

Avtalen mellom politiet og filippinske politi ble underskrevet under Interpols generalforsamling forrige uke. Ifølge Mehl vil avtalen blant annet føre til smidigere samarbeid i konkrete etterforskninger av bakmenn.

