Småbarnsfar dømt til fengsel etter fyllekjøring

Det var en lørdagskveld i vinter at mannen var alene hjemme med sitt barn, som ennå ikke hadde fylt to år.

Ved 23-tiden hadde han drukket sju-åtte halvlitere med øl. I retten forklarte han at han følte seg oppstemt og kjedet seg. Han fortalte også at han i flere år har slitt med alkoholisme.

Han lot han barnet være igjen alene hjemme, satte seg i bilen og kjørte til Moss sentrum. Ute på byen drakk han mer før han deretter forsøkte å kjøre hjem. Det gikk galt, han kjørte av veien og politiet ble tilkalt.

Da politiet tok seg inn hjemme hos ham, fant de barnet liggende sammenkrøpet og gråtende i en krok på gulvet utenfor soverommet sitt. Barnet hadde klart å komme seg ut av sengen sin, men trappen like ved var sikret med en lukket grind.

I dommen skriver Søndre Østfold tingrett at «tiltalte drakk seg overstadig beruset i løpet av kvelden og forlot barnet i flere timer. Videre var ikke barnets seng sikret.»

Dommerne kom til at det etter omstendighetene var en nærliggende fare for at barnet kunne skade seg.

Tiltalte ble kjent skyldig etter tiltalen om å ha forlatt barnet sitt i hjelpeløs tilstand, bilkjøring med en promille på 2,45 og kjøring uten førerkort. Straffen ble altså 90 dagers fengsel.

