Skjerm i skolen: – Debatten har vært unyansert

– Det har vært mye følelser i debatten om skjermbruk, og det er en veldig viktig diskusjon. Men det er også veldig viktig å skille mellom skjermbruk i skolen og skjermbruk på fritiden, sier leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet til NTB.

Tidligere Oslo-byråd Robert Steen har ledet det offentlige utvalget som har undersøkt barn og unges skjermbruk i barnehagen, skolen og på fritiden.

Mandag overleverer de sin sluttrapport til regjeringen.

– Det er veldig bra at denne rapporten kommer nå, og at den kanskje kan gi grunnlag for en mer nyansert og kunnskapsbasert debatt om både bruk av skjerm og digitale læremidler i skole, sier Røsvoll.

Klare forventninger

Han mener bruk av skjerm på fritiden er noe annet enn det som skjer i norske klasserom.

– Skjermbruk i skolen skal ikke være underholdning eller sosialisering, sånn som det i stor grad er på fritida, sier han.

Han forventer at utvalget viser tillit til at lærerne best kan vurdere hvordan skjermen skal brukes i klasserommet.

– Jeg har en klar forventning om at de viser tillit til at lærerne kan gjøre faglige og pedagogiske vurderinger, uavhengig av om de bruker bok eller skjerm, sier han.

Balansegang

Røsvoll mener at det handler om å finne en balanse.

– Det er ikke et spørsmål om bok eller skjerm, det er begge deler. Vi har mange lærere som gir tilbakemelding om at man ikke har muligheten til å velge analoge lærebøker. Det mener jeg er uheldig, sier han.

Samtidig minner Utdanningsforbundet-lederen om at skolen også skal forberede elevene på et samfunn hvor det digitale tar stadig mer plass.

– Man skal lære opp elevene til å ha god digital dømmekraft og være gode på kildekritikk. Det er også vanvittig mye bra man kan bruke digitale læremidler til, sier Røsvoll.

– Det er lærerens profesjonelle vurdering som må ligge til grunn for bruken og balansen av læremidler.

