Først etter ni år skrev politiet rapport om undercover-operasjon

Rapporten ble skrevet først etter at VG tok kontakt med politiet i forbindelse med sitt arbeid med saken, skriver VG.

Undercover-aksjonen for ni år siden var rettet mot Aslak, som nå er 79 år gammel. Uten at han visste noe om det, holdt politiet ham som mistenkt for drapet på Marit Ødegaard (76) i Ørje i Østfold i oktober 2000, skrev VG i august.

Ifølge Statsadvokaten var det vitnebeskrivelser av hva Aslak skal ha sagt som ga mistankegrunnlaget den gangen politiet etterforsket saken.

Ikke lovregulert

Mistanken gjorde at politiet brukte en av sine mest inngripende metoder: En politimann utstyrt med falsk identitet oppsøkte Aslak i 2015 og etterforsket ham i hemmelighet.

I motsetning til andre av politiets metoder, som for eksempel telefonavlytting og romavlytting, er bruk av agenter til infiltrasjon ikke lovregulert eller underlagt domstolskontroll.

I åtte måneder bodde politimannen på hybel hos Aslak. Operasjonen ble imidlertid resultatløs. Ni år senere, i september i år, ble saken mot Aslak henlagt av Statsadvokaten.

Vil søke erstatning

På vegne av Aslak vil hans advokat, John Christian Elden, søke om erstatning for urettmessig straffeforfølging.

– Hans menneskerettigheter synes å være brutt. Aslak har vært siktet vesentlig lengre enn Tom Hagen var for et like alvorlig forhold. Sånn skal ikke skje, skriver Elden til VG.

– Det er utrolig at en så alvorlig pågående straffesak har så lite dokumentasjon tilgjengelig i 2024, der det i praksis er umulig å ettergå om politiet har fulgt loven, skriver Elden videre.

Evaluering i politiet

Øst politidistrikt har ansvaret for etterforskningen av drapssaken fra 2000, men Oslo politidistrikt har nasjonalt ansvar for politiagentene som brukes i undercover-operasjoner.

Både politiinspektør Thomas Stærk i Øst og Grete Metlid i Oslo uttaler til VG at det fortsatt pågår evaluering av saken. Rapporten som ble skrevet etter ni år, skulle vært laget da operasjonen i 2015 ble avsluttet, ifølge Stærk.

– Da vi gikk inn i denne saken ble det klart for oss at det manglet dokumentasjon av operasjonen. I dialog med Oslo politidistrikt ble det derfor besluttet at de måtte utarbeide en rapport som skulle utgjøre dokumentasjonen i vår sak, sier han til VG.

