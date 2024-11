Kripos: Har avverget flere drap som kan kobles til svenske kriminelle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kjetil Tunold, som er avsnittsleder ved seksjon for organisert kriminalitet i Kripos, sier til NRK at han ikke kan gå inn på enkeltsaker, men forteller at det handler om drapsbestillinger.

– Vi har sett en økning i både frekvens og alvorlighetsgrad, sier han.

Ifølge Kripos blir voldshandlingene ofte bestilt av eldre, etablerte bakmenn, som befinner seg i utlandet. Utførelsen gjøres gjerne av unge mennesker, ofte personer under 18 år og fra utlandet, som Sverige.

Trusselen er til stede over hele landet, og det er spesielt to områder Kripos er urolig for:

svenske kriminelle som forsøker å etablere egen narkotikavirksomhet, eventuelt i samarbeid med norske kriminelle nettverk.

svensker som på oppdrag utfører vold i Norge, gjerne på bestilling fra norske kriminelle nettverk.

– Det vil være en ødeleggende, negativ spiral hva gjelder kriminaliteten i Norge, og bringe oss i større grad i retning av hva som har vært utviklingen i Sverige de senere år, sier Tunold til kanalen.