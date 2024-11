Antyder at Hvaldimir var russisk-trent kystvakt-hval

Hvithvalen Hvaldimir ble funnet av fisker Joar Hesten og hans kolleger i havet ved Rolfsøya i Finnmark i 2019.

Hesten hoppet i vannet og befridde den halvannet tonn tunge hvalen fra seletøyet merket «St. Petersburg», som så ut til å kunne være laget for å montere et kamera på.

Hvithvalen ble verdenskjent og spekulasjonene gikk høyt om den var en spesialtrent spion. Lørdag 31. august i år ble Hvaldimir funnet død utenfor Stavanger.

Hvaldimir ble ikke skutt, som enkelte trodde, men den trolige dødsårsaken var en bakterieinfeksjon. Kanskje var infeksjonen forårsaket av sår i munnen etter en pinne som satt fast.

Siste ord om Hvaldimir er ikke sagt, og i neste uke viser BBC dokumentaren «Secrets of a Spy Whale». Filmmakerne mener at deres funn tyder på at Hvaldimir var trent av Russland til å vokte undervannsinstallasjoner og/eller ubåter i Arktis, skriver The Guardian.

– Våre siste funn om den potensielle rollen som Hvaldimir hadde blitt opplært til, bringer oss nærmere å løse mysteriet, sier regissør Jennifer Shaw til avisen.

Dokumentaren forteller blant annet om observasjonene som hvaleksperten Eve Jourdain gjorde av Hvaldimir i Hammerfest havn i 2019. Hun så at hvalen svømte opp og berørte alle kameraene til de som svømte rundt den.

Hvithvalen fikk navnet Hvaldimir, en sammentrekning av hval og Vladimir (Putin).

