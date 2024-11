Tvangsflytting av utviklingshemmede: Helseministeren tar grep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg har forsikret meg om at Statens helsetilsyn følger opp det som er avdekket om ulik praksis hos statsforvalterne, sier helseminister Jan Christian Vestre til VG.

Uttalelsen kommer etter at avisa den siste tiden har dokumentert at flere statsforvaltere har hatt helt ulikt syn på hvorvidt tvangsflytting og tilbakehold er tillatt etter loven som skal regulere tvang mot utviklingshemmede (helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9).

Ifølge VG har minst 112 personer med nedsatt funksjonsevne blitt flyttet mot sin vilje de siste fem årene. Avisen skrev blant annet om at Statsforvalteren i Møre og Romsdal godkjente at en utviklingshemmet person ble tvangsflyttet og kunne holdes tilbake i ett år utenfor hjemkommunen, med fysisk makt.

– All tvangsbruk i Norge skal være i samsvar med loven og med gode tilsyns- og klageordninger. Tvang kan bare brukes for å hindre eller begrense vesentlig skade. Dette er avgjørende for rettssikkerheten til utviklingshemmede, sier Vestre.