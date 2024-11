Oslo kommune har landet milliardkontrakt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Prosjektet med å gi Oslo en ny reservevannforsyning har pågått i flere år. Kontrakten for byggingen av anlegget som skal behandle vannet, er på omtrent 8 milliarder kroner.

Vann- og avløpsetaten i Oslo har inngått avtale med AF Gruppen og Multiconsult.

Det nye anlegget skal ligge på Huseby, og er ifølge en pressemelding fra Oslo kommune det største som noensinne er bygd i Norge. Anlegget er også den mest kompliserte delen av det enorme prosjektet.

Vannforsyningen fra Holsfjorden til Oslo har vært forfulgt av kostnadssprekker. Første del av prosjektet var anslått til 12,5 milliarder, og del to til 9,25 milliarder kroner – totalt 21,75 milliarder kroner. Total kostnadsramme har nå økt til 30,3 milliarder kroner.

90 prosent av Oslos innbyggere får vann fra det samme vannbehandlingsanlegget, sånn som situasjonen er i dag. Den nye reserveforsyningen omfatter alle Oslos innbyggere.

– AF Gruppen er svært tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakten om å bygge nytt vannbehandlingsanlegg for Oslo kommune. Vi ser fram til å fortsette et godt samspill med Oslo kommune og gjennomføre byggingen slik at innbyggerne i Oslo har en trygg og sikker vannforsyning også i fremtiden, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en pressemelding.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)