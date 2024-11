Midlertidig bevæpning og indre grensekontroll forlenges

PST hevet 8. oktober terrortrusselnivået i Norge til nivå fire, på bakgrunn av at trusselen mot jødiske mål er ytterligere skjerpet. Det innebar blant annet at politiet ble midlertidig bevæpnet, og to dager senere ble indre grensekontroll innført.

Nå forlenges altså tiltakene, opplyser departementet i en pressemelding.

– Basert på en risikovurdering knyttet til terrortrusselnivået, mener Politidirektoratet at det er nødvendig med bevæpning for å kunne gå raskere til aksjon for å stanse eller begrense et eventuelt terrorangrep, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Terrortrusselen er fortsatt høy, og det er en mulig sammenheng mellom utenlandske stater og rekruttering av kriminelle til terror i Europa, ifølge Justisdepartementet.

– Politiet skal derfor fortsatt være bevæpnet og ha større mulighet til å kontrollere på grensen, sier Mehl videre.

Politiet vil sørge for at grensetrafikken skal flyte så godt som mulig. Kontrollene er midlertidige og blir avsluttet hvis trusselnivået tas ned.

