Trumps handelskrig – plan eller galskap?

Børsene stuper over hele verden. Uroen er allerede på linje med pandemien og finanskrisa. Når man ser USAs president Donald Trumps handlinger dag for dag, virker det iblant fåfengt å trekke noen som helst mening ut fra alt som skjer. Men å avfeie ham som en idiot, gir ikke så mange svar.

Én måte å tolke handelskrigen på er å se den ut fra Trump som forhandler. Gjentatte ganger har han gått hardt ut i forhandlinger, for å få motparten til bordet og få en bedre «deal».

Art of the Deal-tankegangen er greit oppsummert i en samtale Axios refererte i 2017, mellom Trump og handelsdirektøren Robert Lighthizer før en forhandling med Sør-Korea.

Trump: «Du har 30 dager. Hvis du ikke får innrømmelser, trekker jeg meg ut».

Lighthizer: «Ok, da forteller jeg koreanerne at de har 30 dager».

Trump: «Nei, nei nei, det er ikke sånn du forhandler. (…) Du sier denne fyren er så gal at han kan trekke seg ut når som helst. (…) Og forresten, det kan det hende jeg gjør. Dere må vite at det kan hende jeg gjør det. Ikke si 30 dager. (…) Da kommer de til å trekke dette ut. Fortell dem at hvis det ikke kommer innrømmelser, vil den gale fyren trekke seg fra avtalen».

Selv om Trump benektet å ha noe som helst å gjøre med Project 2025, har en rekke av presidentordrene kommet derfra.

Trump er åpenbart ikke alltid rasjonell, men det er relevant at han også bruker «galskapen» som verktøy i forhandlingene. Han ser dessuten forhandlinger som et null-sum-spill – det alltid vil være en vinner og en taper, ingen mellomting eller gode kompromisser.

Les også: – Vi er ikke på vei inn i en finanskrise

En annen måte å se det på er at Trump har vært opptatt av tollbarrierer lenge, i hvert fall siden Japans vekst på 80-tallet og antakelig tidligere enn det også. Etter hvert har Kina overtatt som hovedfienden i Trumps bilde og når han har valgt handelsrådgivere, har Kina-skepsis vært et kriterium.

Vanity Fair forteller at få personer var involvert tidlig i Trumps kampanje i 2016. Svigersønnen Jared Kushner var en av dem. På et tidspunkt skulle Trump snakke offentlig om Kina. Han oppsummerte sitt syn til Kushner, og ba ham finne en handelsrådgiver til ham basert på det han hadde fortalt. Kushner søkte på Amazon og ble slått av tittelen på en bok fra 2011 som het «Death by China». Han ringte Peter Navarro, som var en av de to forfatterne, og inviterte ham inn i kampanjen.

Navarro tok en doktorgrad fra Harvard på 80-tallet, og var lenge økonomiprofessor på Irvine-campuset på Universitetet i California. Politisk har han vinglet fram og tilbake og stilte til valg flere ganger som demokrat. Men fra 2016 har han stått som en påle bak Donald Trump. Navarro kastet seg helhjertet inn i konspirasjonen om at valget i 2020 ble stjålet og i 2022 nektet han å vitne for 6. januar-komiteen og måtte sone fire måneder i fengsel.

Trump og Navarro står sammen om handelskrigen. I den første Trump-administrasjonen var de tre. Den erfarne advokaten Robert Lighthizer, som var handelsdirektør (Trade Representative), hadde hovedansvaret for forhandlinger med andre land.

Kushner søkte på Amazon og ble slått av tittelen på en bok fra 2011 som het «Death by China».

Economist skrev i fjor at der Robert Lighthizer var hjernen bak den første handelskrigen, var Navarro hjertet, frontsoldaten som var villig til å bli skitten på fingrene.

En tredje måte å tolke det som skjer, er ut fra det 900-sider lange dokumentet som ble utarbeidet av den konservative tenketanken Heritage Foundation. Selv om Trump benektet å ha noe som helst å gjøre med Project 2025, har en rekke av presidentordrene kommet derfra.

I dokumentet er et kapittel om handel skrevet av Navarro. Målet, ifølge ham, er å styrke USAs rolle i verden ved å sikre hjemlig produksjon og leveringskjeder, særlig for forsvarsmateriell. Navarro mener dette er lærdommen fra Covid, da det ble tydelig hvor sårbare leveringskjedene var. Russlands bruk av gass som handelsvåpen etter fullskalaangrepet mot Ukraina, er også nevnt.

Ekspert: – Dette må ses som en fiendtlig handling fra USA

USA har to hovedproblemer når det gjelder internasjonal handel, ifølge rådgiveren.

Det første er en regel i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som sier at den laveste tollen et land har overfor et annet land på et produkt, må de også ha mot alle andre. For eksempel kan man ikke sette en toll på stål på ti prosent overfor ett land og 20 overfor et annet. Navarro skriver at denne «urettferdige» regelen er grunnen til USAs handelsunderskudd.

Det andre er det han kaller Kinas økonomiske aggresjon: «Merkantilistiske og proteksjonistiske verktøy» som toll, handelsbarrierer (subsidier, eksportbegrensning av noen varer, etc.), dumping av priser, valutamanipulering og piratkopiering av teknologi.

Navarro refererer lista over de 14 landene og områdene USA hadde størst handelsunderskudd overfor i 2022 (til og med november). Til sammen 1100 milliarder dollar. På topp er Kina (som han konsekvent kaller «kommunistiske Kina») med 338 milliarder dollar og på andreplass er EU med 193 milliarder.

«Legg merke til at handelsunderskuddet på varer med kommunistiske Kina er soleklart størst: Det står for en tredjedel av dette underskuddet, og er dobbelt så stort som underskuddet mot EU».

Det er også verdt å merke seg at Russland ikke fikk nye tollsatser.

Navarro skriver videre at ut fra spillteori, gir WTO-reglene få insentiver for land med høye tollbarrierer å senke sine tollsatser – dermed kan de være «gratispassasjerer», mens land som har de laveste tollsatsene, som USA, blir skadelidende.

I 2019 forsøkte republikanerne å få en lov om «gjensidig» toll (USRTA) gjennom Kongressen, hvor USA fikk mulighet til å «speile» andres tollsatser. Dette ville føre til en ti prosent reduksjon av handelsunderskuddet, har Navarro regnet seg fram til, også om andre land øker tollsatsene og USA gjør det samme.

USRTA ville også gi USA muligheter til å sette opp tollen for å bekjempe subsidier og eksportrestriksjoner, ikke bare svare på tollsatser. Loven gikk ikke gjennom da. Men nå gjør Trump som han vil.

Ikke alt i dokumentet Navarro har skrevet for Prosjekt 2025 er idiotisk. Kina har brutt avtaler, angrepet USA digitalt og stjålet teknologi. Men fokuset er ensidig på handelsbalansen, og det står lite om alle andre åpenbare økonomiske effekter denne typen handelskrig kan få.

Det er også verdt å merke seg at Russland ikke fikk nye tollsatser, selv om USA har 11 milliarder i underskudd i handelsbalansen der også.

Les også: 75 dager med Trump «2.0»: – Han fortsetter med «flood the zone»

Til slutt er en fjerde måte å se handelskrigen på, at akselerasjon av ødeleggelsene – av demokratiet og det internasjonale systemet – er et pluss i seg selv. Kaoset som skjer, gjør det lettere å drive gjennom andre angrep, fordi det rett og slett er for mye å kjempe mot på en gang.

Til alt overmål mener Curtis Yarvin, kjent som Silicon Valley-fløyens husfilosof, at Trump ikke er autoritær nok. Trump har åpenbart ambisjoner om å styre som en CEO-konge, som støpt fra Yarvins form, uten tanke på grunnloven. Angrep mot dommere, advokater og minoriteter fortsetter.

Trump virker langt fra stabil og han har alltid hatt problemer med abstrakt tenkning. Men det er sjelden én grunn til at noe skjer.

Uten at dette blir noe mindre jævlig av den grunn. Og som alltid er det de svakeste gruppene som rammes hardest.

Les også: Til slutt ga Trumps tollsatser litt mening likevel

Les flere kommentarer av Cornelia Kristiansen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen