Bygg- og anleggsbransjen raser: Fikk nei til 52 ukers permittering

– Oppdragsmengden vil på et tidspunkt ta seg opp igjen. Da har vi ikke de ansatte vi trenger, sier Per Arne Johansen til Dagsavisen.

Han er hovedtillitsvalgt for PEAB bygg nord, hvor arbeidsstokken er redusert med 81 av 240 på et drøyt år.

Bransjen har bedt om at arbeidsstokk «på vent» kan få lov til å være permittert i opp til 52 uker mot dagens 26 uker. Hensikten er å unngå å miste folk mens aktiviteten er lav. Det har regjeringen tidligere sagt blankt nei til, for å unngå regler som holder på arbeidskraft i stedet for at folk får seg ny jobb.

I slutten av januar snudde arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) og ga bransjen det de anser som et halvt løfte og en god porsjon håp.

– Nå er vi kommet dit at folk i stedet begynner å gå ledige, og da er jeg enig i at vi må se på reglene. Det er også et poeng at kompetanse i bedriftene forsvinner, at kollegaer forsvinner og at bedriftene må kunne vite at de har den arbeidskraften de trenger når de vinner et anbud. Fram til nå har jeg avvist å endre permitteringsreglene, men nå er jeg åpen. Vi skal se hva vi kan gjøre, sa Brenna til FriFagbevegelse.

Men – Brenna og regjeringen har snudd igjen. Nå har bransjen fått beskjed om at permittering inntil 26 uker ikke får en utvidelse. Det tas imot med sinne og frustrasjon.

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet

Skylder på Jens og Jonas

– Jeg ble lyn forbanna da jeg fikk høre det. Det var jo ikke snakk om en permanent ordning, dette her, men i en overgangsperiode i veldig usikre og ustabile tider, sier Per Arne Johansen i PEAB, og fortsetter:

– Vi har mistet en tredel av våre ansatte – flest på grunn av permitteringsreglene. Noen er langtidssykmeldte som ikke klarte å komme tilbake i jobb, mens de fleste enten har vært permittert i 26 uker og blitt sagt opp fordi vi ikke har nok jobb til dem eller har sluttet selv fordi de er livredde for å miste inntekt. Jeg vil anslå at 70 prosent av tapt arbeidsstokk skyldes de jævla permitteringsreglene.

Den tillitsvalgte får støtte fra Fellesforbundet, som mener dette vil føre til masseoppsigelser i byggebransjen og tappe Norges største fastlandsnæring for avgjørende kompetanse. 70 milliarder kroner i årlig omsetning er borte som følge av krisen bransjen står i. Når pilene snur, renta går ned og boligbyggingen tar seg opp, vil det mangle folk til å gjøre jobben, mener de.

– Ganske mange tusen ansatte har forsvunnet ut av byggebransjen allerede, mange av dem har reist til hjemlandet og har trolig ingen planer om å komme tilbake. Jo mindre kompetanse og kapasitet vi har, desto større blir presset på priser og gjennomføringsevne. Når markedet snur, vil det ta tid å bemanne opp, sier forbundssekretær i Fellesforbundet, Christian Justnes.

Han legger ikke skjul på skuffelsen.

– I dialogen med Brenna og hennes folk har vi hatt et klart inntrykk av at de ønsket å lytte og var åpne for å endre permitteringsreglene. Så det må ha stoppet over henne, og der sitter det to som heter Jens og Jonas. Jeg tror det var Brennas intensjon å hjelpe oss, men vi synes resultatet er uryddig, føler oss sviktet og er veldig skuffet, sier Justnes.

Den samme skuffelsen møtes regjeringens helomvending med av Arbeidsmandsforbundet, som representerer anleggsbransjen.

– Vi oppfattet at vi fikk ganske klare tilbakemeldinger om at de skjønte utfordringene vi står i og at de skulle se på permitteringsreglene, og hadde innkassert at sånn blir det. Vi er fryktelig skuffet, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Les også: «Sliterne» skal få over 31.000 mer i pensjon. Slik kan ordninga bli (+)

Forbundsleder Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet (til venstre) og forbundssekretær for byggebransjen i Fellesforbundet, Christian Justnes, fortviler begge over regjeringens nei til utvidet permittering i bygg- og anleggsbransjen (Martin Næss Kristiansen)

Peker på statsministerens tale til Ap-landsmøtet

Justnes i Fellesforbundet påpeker at situasjonen også omfatter byggeindustrien, altså fabrikkene som produserer byggevarer til byggebransjen. De er også organisert i Fellesforbundet og opplever også et akutt behov for bedre permitteringsregelverk.

Justnes forklarer hvorfor byggebransjen føler seg sviktet.

– Bransjen vår har fått nærmest eneansvar for å kjøle ned norsk økonomi med lav aktivitet, og derfor har vi en klar forventning om at regjeringen stiller opp for å ta vare på folkene våre.

– Jeg tør ikke tenke på hvordan boligmarkedet blir framover. Nå skyves bare problemene foran oss, for folk kan ikke slutte å bo. Likevel bygger vi omtrent bare halvparten av boligene det er behov for, estimert til cirka 29.000. Det er et forklaringsproblem her: Hvorfor bygge så få boliger, og likevel ha så mye ledig kapasitet i bransjen?, spør Justnes.

Han viser til statsminister og partileder Jonas Gahr Støres åpningstale på Aps landsmøte nylig.

– Jonas sa at Ap skal gjøre det viktigste i folks liv til det viktigste i sin politikk, men det rimer ikke med at de dropper 52-ukers permitteringer. De bør huske på at dette handler om folk, og ikke om statistikk. De bør komme seg ut og snakke med folk, for det kommer nok mange skuffede bygningsarbeidere til valgurnene etter sommeren, mener han, og legger til:

– Ap har gjort mye godt for norsk arbeidsliv, men intensjonen om flere faste ansatte må faktisk følges opp med praktisk politikk. Permitteringer er alternativet vi har til oppsigelser. Tap av mange faste ansatte vil etter hvert gi et press på markedet for innleid arbeidskraft, som vel heller ikke er noe dagens regjering ønsker seg.

Det ville vært fullt mulig og forsvarlig å komme bransjens behov i møte, framholder Fellesforbundets mann:

– Vi ber ikke om særordninger, men er likevel alene om behovet for å kunne permittere i 52 uker. Bransjer med høy aktivitet, som industrien, permitterer jo ikke folk for moro skyld. Og dette regelverket er endret nesten 20 ganger siden 1990-tallet, og har gått opp og ned etter behov, så det er vist tidligere at fleksibiliteten i systemet finnes, poengterer Justnes.

Mener bransjen vil slite i årevis

Regjeringens nei kommer til å medføre at ganske mange som har vært permittert nå får oppsigelser, ifølge Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet. Og der det er lav aktivitet, vil bedriftene gå rett til oppsigelser i stedet for permitteringer ettersom aktiviteten ser ut til å ta seg opp først i 2026, mener han.

– Bransjen vil kunne slite i flere år framover fordi den mister spesialkompetanse som er uerstattelig. Det vil særlig gå mye fagkompetanse tapt i tunneldrift, hvor det jobber mange spesialister. De er det ikke bare å erstatte med vikarer. Når kompetansen først forsvinner fra bransjen, er den ikke lett å hente inn igjen, forklarer Edvardsen.

– Det betyr at når oppdragene kommer, vil det ikke være kapasitet til å bygge ut store, planlagte samferdselsprosjekter, legger han til.

Edvardsen viser til at en fortsatt permitteringsgrense på 26 uker vil få dramatiske konsekvenser for de store aktørene, som eksempelvis Skanska og Veidekke, som har folk i både bygge- og anleggsbransjen.

– Dette vil innen kort tid ramme rundt 300 ansatte hos de store entreprenørene på anleggssiden. I små- og mellomstore bedrifter er det nedbemannet med 400-500 allerede. Og dette er bare begynnelsen, advarer Edvardsen.

– Flere hundre arbeidsfolk mister jobben. De er nødt til å finne seg noe annet å gjøre, og mange bytter da bransje for å holde seg i jobb. Det er vi lei oss for, sier han.

Les også: Peggy Hessen Følsvik: – Sykelønna er politikk (+)

– Som å pisse i buksa for å holde seg varm

I PEAB i Tromsø gir hovedtillitsvalgte Per Arne Johansen ros til ledelsen i selskapet for måten de har løst situasjonen på, med for mange ansatte til for lite jobb.

– De har gjort en formidabel jobb med å finne arbeid, leie ut folk på tvers av landet og så videre. Men jobbene tar slutt en dag, og da blir det en ny runde med permitteringer for bare et halvt år, påpeker han.

Regjeringen vil heller ikke oppnå intensjonen om at folk skal over i nye, hele stillinger i stedet for å være permittert, mener han.

– Da slutter mange. Samtidig er det å bytte jobb innen bransjen som å pisse i buksa for å holde seg varm, for den nye arbeidsgiveren har de samme problemene som den forrige. Og kom du sist inn et sted, går du først ut når det skal kuttes, sier Johansen.

Og dersom mange ansatte bytter bransje, vil det låse bedriftene når byggebransjen ser lysere tider, poengterer han.

– Får vi en jobb i dag, kan det gå et halvt år, kanskje et år, før vi er i gang og har folk på plass. Min store skrekk er at vi taper så mye fagkunnskap når ansatte forsvinner ut for godt og vi står igjen med innleie av vikarer som ingen kan lære opp.

– Men er det så mange som vil permitteres lengre enn 26 uker, og stå enda lengre med lavere inntekt?

– Du går ned i inntekt som permittert, men litt lønn er bedre enn ingenting. Det er en større krise å miste arbeidsplassen, med konkurser på løpende bånd og et trangt arbeidsmarked, sier Johansen.

Han er ikke optimistisk til tiden som kommer:

– Det blir nok ikke noe bedre framover, med Donald Trumps tollavgifter og ny prisøkning. Rentekutt kan vi vel sikkert se langt etter nå, tror han.

– Det var et løfte fra Brenna, slik jeg oppfattet det. Jeg ble veldig skuffet, slutter Johansen.

Dette svarer Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna sier til Dagsavisen at hun forstår bransjens bekymring.

– Bygg- og anleggsbransjen består av mange dyktige fagfolk som utfører viktig arbeid for landet vårt. Jeg forstår at det kan være utfordrende å håndtere usikkerhet knyttet til egen arbeidsplass. Det foreligger ingen planer om endringer nå, men vi følger nøye med på utviklingen.

Brenna slår fast at det går godt i norsk økonomi, selv om usikkerheten har økt som følge av de varslede tolltiltakene.

– Både Norges Bank og SSB, som begge oppdaterte sine anslag i mars, forventer at den økonomiske aktiviteten tar seg opp i inneværende år. Det vil også komme bygge- og anleggssektoren til gode. Regjeringa har en kraftfull satsing i 2025-budsjettet, som treffer bygge- og anleggs­sektoren. Den store satsingen på forsvarssektoren, økte offentlige investeringer og en økning i Husbankens låneramme vil kunne gi økt aktivitet i næringen, sier Brenna.

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)