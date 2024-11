Helse sør-øst lanserer tiltak mot jordmormangel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Våre framskrivninger viser foreløpig en økning i fødselstallene i årene fremover. Derfor er det viktig å sikre at det er nok kapasitet i regionen, sier avdelingsdirektør for utdanning og kompetanse, Jarle Henriksen, i Helse sør-øst RHF.

Et felles søknadssystem for fødeplass i Oslo-området er blant tiltakene de vurderer. Tiltaket vil gjøre det enklere for kvinner å søke fødeplass og lette ferieplanleggingen ved sykehusene, sier Helse sør-øst i en pressemelding.

Helseforetaket vurderer også en ordning hvor jordmødre kan jobbe i spesialist- og kommunetjenesten samtidig. Dette er allerede utbredt, men ikke formalisert, ifølge dem. Nå vurderer de å formalisere ordningen, som de mener gir et bedre helsetilbud for gravide.

Videre så vil de øke antallet studie- og praksisplasser og forbedre modellen de bruker for å kartlegge behovet for jordmødre, og gjøre denne tilgjengelig for sykehusene.

– Dette vil sikre stabiliteten og planleggingen av fødselshjelpen i sommermånedene i regionen, sier Henriksen om tiltakene.

