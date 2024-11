Slik vil regjeringen få flere fastleger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nye tall viser betydelig interesse for å jobbe som fastlege i kommunen, også blant yngre leger. Det gleder meg. Samtidig er vi ikke i mål. Det er fortsatt behov for tiltak som sikrer legebemanning, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en melding fra Regjeringen.

Et forslag om endringer i kompetansekrav til leger i kommunale helse- og omsorgstjenester er nå sendt ut på høring.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår blant annet at det stilles krav om å være under spesialisering i allmennmedisin eller ferdig spesialist i allmennmedisin for å være fastlege.

Departementet hører dessuten to ulike forslag til unntaksbestemmelser fra kravet om spesialisering. Begge er en oppmykning i forhold til dagens bestemmelser. Forslaget er en del av oppfølgingen av Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenestens anbefalinger.

Høringsfristen er satt til 1. februar 2025.

