Frosta-saken: – Ingen grunn til å bruke egenprodusert utstyr

Gynekolog og professor i kvinnehelse, Mette Haase Moen, slår i den i sakkyndige vurderingen av tidligere lege Arne Byes praksis på legekontoret i Frosta, fast at hans bruk av hjemmelagede redskaper var i strid med alle råd. Også måten han behandlet de kvinnelige pasientene på blir kritisert.

– Hjemmelaget utstyr til innføring i skjede og rektum er unødvendig og risikabelt, sa Haase Moen til Trøndelag tingrett.

Bye har forklart for retten hvordan han brukte flere typer hjemmelagede redskaper i gynekologiske undersøkelser av pasientene. Blant annet brukte han en sylinderformet avleggs inhalator for astmamedisin til å kikke inn på livmoråpningen til flere pasienter.

– Fantasi

Den tidligere kommuneoverlegen i Frosta er tiltalt for 87 voldtekter av pasientene sine og for å ha misbrukt sin stilling som lege til å oppnå seksuelle fordeler mot 94 kvinner. Han har forklart at han som fastlege gjennom 25 år følte et stort ansvar for pasientenes helse.

I alt fire medisinsk sakkyndige har vurdert praksisen og metodene som Arne Bye har forklart seg om i etterforskningen. Under rettssaken i Steinkjer har 55-åringen i to dager redegjort for hvordan han undersøkte kvinnene som kom til legekontoret i Frosta. Han benyttet mange redskaper som han hadde laget selv og som han mente var velegnet til å avdekke mulige lidelser i underlivet.

– Jeg har aldri hørt om en slik undersøkelse. Jeg vil nesten påstå det er fantasi, sa Haase Moen om inhalatoren.

– Aldri hørt om

På punkt etter punkt plukker rapporten Byes metoder og framgangsmåter overfor pasientene fra hverandre. Den imøtegår hans forklaringer om at smurte kvinners skjede og klitoris med salve og beskriver rett ut at det aldri er meningen at en kvinne skal oppleve noen lystfølelse under en legekonsultasjon.

– Jeg har ennå ikke forstått hva dette utstyret er, og jeg forstår ikke hva den skulle brukes til, sa Moen som selv anslo at hun hadde utført mellom 30.000 og 40.000 gynekologiske undersøkelser i sitt liv.

De sakkyndige hadde også sett på noen av videoopptakene som den tiltalte selv hadde tatt under pasientmøtene.

– Han gjør en helt adekvat oppsetting med spiral og sånt. Men så skjer det et eller annet med innføringer og posisjoner og sånt som ikke har noe med en undersøkelse å gjøre, sa Haase Moen.

– Det er også det at kvinner kommer til altfor hyppige undersøkelser. Det er ikke grunn til å komme igjen og igjen når det er negative funn, sa hun.

