Ber om 21 års forvaring for dobbeltdrapstiltalt i Oslo

Aktor Jeanette Westlund Hegna la ned påstand om 14 års minstetid da rettssaken ble avsluttet i Oslo tingrett, skriver Avisa Oslo.

Det var i juni i fjor at to menn ble funnet drept i en blokk på Sandaker. De drepte var Odd Bjørnar Blomstrand (68) og Helge Kupiec (75). De ble funnet i hver sin leilighet med henholdsvis 31 og seks knivstikk.

54 år gamle Per Fredrik Bamer har erkjent straffskyld for drapet på Kupiec, men nekter skyld for drapet på Blomstrand, som han hevder var nødverge.

I tillegg til de to drapene er 54-åringen også tiltalt for et annet tilfelle av vold, innbrudd og innbruddsforsøk.

Bamer er tidligere dømt for dobbeltdrap av et eldre ektepar på Sinsen i 1998, noe statsadvokat Westlund Hegna også legger vekt på.

– Det vises til at Bamer tidligere er idømt 21 års fengsel for et dobbeltdrap, og at han nå har begått et nytt dobbeltdrap. I tillegg så er det flere sider ved tiltaltes personlighet som tilsier at det vil være en høy gjentakelsesfare for nye straffbare handlinger ved en løslatelse fram i tid, sier hun til avisen.

Det er ventet dom i saken om rundt to uker.

