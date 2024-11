Sivilombudet: Stor fare for nedverdigende behandling av innsatte i Oslo fengsel

Sivilombudet har gjennomført en avgrenset undersøkelse av forholdene for innsatte i Oslo fengsel.

Undersøkelsen er en oppfølging av Sivilombudets besøk til fengselet i 2018, der det ble avdekket store utfordringer med isolasjon og innlåsing i fengselet.

– Undersøkelsen viser at de alvorlige forholdene som Sivilombudet avdekket i 2018, fortsatt preger fengselet og at forholdene i noen tilfeller er blitt verre, skriver sivilombud Hanne Harlem i brevet til Kriminalomsorgsdirektoratet.

Sivilombudet har varslet Kriminalomsorgsdirektoratet om forholdene i fengselet. Utfordringene skyldes ifølge ombudet hovedsakelig bemanningsmessige forhold, kombinert med et høyt antall innsatte.

Innsatte uten skole- eller sysselsettingstilbud kan være innelåst på egen celle, uten kontakt med andre, i over 20 timer og 30 minutter hvert døgn. I helgene kan dette øke til 21 timer i døgnet.

– Den omfattende innlåsingen av innsatte er skadelig, og innsatte beskriver tydelige skadevirkninger som økt aggresjon eller selvisolasjon. Det er også svært alvorlig at helsepersonell i fengselet må medisinere innsatte med beroligende og angstdempende medikamenter for at de skal «holde ut» isolasjonen de blir utsatt for, skriver Sivilombudet i pressemeldingen.

