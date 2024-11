Studentene får nesten 1 milliard kroner i SVs alternative budsjett

– Det er ingen tvil om at studentene våre har fått dårligere og dårligere kjøpekraft, i tillegg til dårligere betingelser de siste årene. Den trenden må snu, sier Grete Wold (SV) til Nettavisen.

Torsdag presenterer SV sitt alternative budsjett – og denne gangen er det studentenes tur. De ønsker flere studentboliger, mer stipend og gratis eksamen er blant tiltakene som lanseres.

Prisen på alt dette ender ifølge SV på 925 millioner kroner.

– Det er klart at vi har våre prioriteringer, med ting vi kutter. Men så er det også sånn at vi mener det er rom for å øke skattene for landets rikeste for å kunne prioritere velstandsvekst for blant annet studentene, sier partiets finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Slik skal pengene fordeles:

* Øke studiestøtten med 10 prosent – 338 millioner

* Reversere kutt i omgjøring av studiestipend – 175 millioner

* Reversere innføring av eksamensavgift – 22 millioner

* Bygge 500 flere studentboliger, forhindre prisøkning på studentboliger og oppgradere 2000 studentboliger – 360 millioner

* Styrke psykisk- og velferdstilbud for studenter – 30 millioner

Les også: SV mener det må bli dyrere med privat helseforsikring (+)

Les også: SV vil øke bemanningen i barnehagene