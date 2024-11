Frosta-legen: Jeg har vært kreativ

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Utstyrt med dokumenter, plastpose og egen datamaskin tok den tidligere kommuneoverlegen plass i vitneboksen i Trøndelag tingrett. For dommeren bekreftet 55-åringen at han ønsket å gi sin oppfatning av den omfangsrike overgrepsanklagen som er rettet mot ham.

– Jeg føler jeg har vært kreativ i mange sammenhenger. For å spare penger for det offentlige, sa Bye.

Han framstilte seg som en som forsaket fritid, helse og egen økonomi for å ivareta gjerningen som fastlege i Frosta kommune da han forklarte seg i retten.

Han fortalte retten hvordan han hadde stått til disposisjon for pasientene i Frosta til alle døgnets tider og i alle år.

– Smart

I en ganske uvanlig seanse over flere timer, forklarte en stadig mer selvsikker Bye inngående for retten vanlige lidelser i underlivet, og hvordan han valgte å gå fram for å undersøke de kvinnelige pasientene sine.

Gjennomgående i den 23 sider lange tiltalen er at legen har utført handlinger som ikke er medisinsk adekvat.

Under aktoratets innledning tirsdag ble det kjent at kommuneoverlegen gjentakende hadde brukt ikke-medisinsk utstyr som flasker, vibrator, en avleggs inhalator og en deodorant-lignende gjenstand under gynekologiske undersøkelser.

– Jeg synes det var, jeg skal slettes ikke bruke begrepet genial, men smart var det, sa Bye om at han selv hadde kommet på å bruke en avlang inhalator for astmamedisin i rustfritt stål til å inspisere livmorhalsen til kvinner.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Omtalte seg som «bygdedoktor»

Da startskuddet for den fire måneder lange rettssaken gikk tirsdag, erkjente Bye straffskyld for tre tilfeller av voldtekt og 35 tilfeller av misbruk av stillingen som lege. Han er tiltalt for 87 voldtekter og 94 tilfeller av misbruk av stillingen.

– Dette blir litt fra en bygdedoktors synspunkt, men jeg tror det skal anskueliggjøre hvordan jeg har sett ting. Ha fokus på bruk av alternativt utstyr, som jeg har brukt. Hvorfor har jeg brukt videodokumentasjon, sa han videre.

Det ble funnet over 47.000 timer med filmede opptak fra en rekke kameraer som var skjult inne på legekontoret. Filmene viste 219 ulike kvinner som hadde oppsøkt fastlegen. Felles for dem alle var de var blitt hemmelig filmet mens de var helt eller delvis avkledd.

Bye har omtalt filmingen som en del av dokumentasjonen har foretatt av arbeidet sitt.

Ingen etterutdanning

Etter 25 år som fastlege i Frosta ble han suspendert og fratatt retten til å jobbe som lege etter at anmeldelsene om voldtekt kom. I retten ga Bye inntrykk av at han, nærmest helt alene, hadde utgjort det stabile helsetilbudet i kommunen etter mange år med turnusleger og utenlandske gjesteleger med sviktende norskkunnskaper.

Selv ikke da han i 2012 brakk nakken, var han borte fra jobben lenger enn noen få dager.

– Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne være sjukmeldt noen gang, men det har jeg ikke hatt opplevelsen av at var mulig for meg, sa Bye.

Bye forklarte at etter at han først var kommet til trønderkommunen som nyutdannet lege, hadde han aldri søkt videre spesialisering eller kurs i gynekologi. Han omtalte seg som selvlært innen gynekologi.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Garantist

Bye forklarte for retten at han hadde hatt problemer med å slippe pasientene, at han rekvirerte ekstra prøver, røntgen og grundige undersøkelser for å kunne framstå som garantist for helsetilstanden deres.

– Min rolle som garantist har ført til at jeg gjort mange undersøkelser for å være sikker, sa Bye.

Han framholdt at han kunne være distré i møte med pasientene, og at det derfor trolig var grunnen til at han ofte hadde bedt dem ta av seg alle klærne.

– Her har jeg vært ubetenksom. Men jeg har aldri fått noen tilbakemelding på dette, men når jeg ser på videoen, så ser jeg jo at det er underlig og ugreit, sa Bøe i retten.

Varslet erstatning

– Omfanget av denne saken er både krevende og til trøst. Det er en trøst å ikke være alene. Det er tøft å være alene i en sedelighetssak, sa koordinerende bistandsadvokat Tove Røddesnes da hun kommenterte aktoratet.

Bistandsadvokaten varslet omfanget av erstatningene som det vil bli lagt ned for de totalt 94 fornærmede i saken. Røddesnes viste til standardbeløpet for voldtektsofre var er lagt til om lag 250.000 kroner.

Hun sa at omtrent 34 av ofrene hadde opplevd voldtekt sidestilt med samleie i møte med legen, og 53 var utsatt for overgrep tilsvarende voldtekt uten samleie. Sju kvinner skal ha opplevd misbruk i overmaktsforhold, men uten at de hadde opplevd voldtekt.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)