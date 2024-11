Statsforvalteren sier nei til Roseslottet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Roseslottet ble laget av brødrene Vebjørn og Eimund Sand for å markere at det var 75 år siden freden i 1945 og 80 år siden krigsutbruddet i Norge. Siden 2020 er kunstanlegget besøkt av 450.000 mennesker.

Brødrene Sand står bak Stiftelsen Roseslottet, som i flere runder har søkt om å få bevare installasjonen der den står på Frognerseteren ved inngangen til Nordmarka, ifølge Aftenposten.

Statsforvalteren har nå konkludert med at Roseslottet får nei til en permanent løsning. Årsaken er at installasjonen er i strid med markaloven, som blant annet skal bevare naturen og setter grense for Oslomarka.

Stiftelsen kan likevel søke om dispensasjon fra markaloven, men har foreløpig ikke avklart om de vil gjøre dette.

Etter planen skal installasjonen bli stående til 2025, men parallelt med søknaden om å bli permanent har stiftelsen også søkt om å få bli værende midlertidig ut 2026.

