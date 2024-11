Kringkastingsrådet får inn klager på NRK-program

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kringkastingsrådet har ifølge TV 2 fått inn flere klager etter at NRK-serien «Brekket» hadde premiere i helgen.

– Klagene går på at serien ikke egner seg for barn. Det har også kommet en henvendelse med støtte til serien, sier Erik Skarrud, spesialrådgiver i Juridisk og kringkastingssjefens stab, i en epost.

Ti kjendiser skal konkurreres ned til tre, som skal få være med på det store brekket. I første episode ble deltakerne sendt inn i en Europris-butikk for å naske med seg varer til høyest samlet verdi.

Prosjektleder for «Brekket» i NRK, Marita Evjen, understreker at programmet er ment som humor, og ikke som en opplæringsvideo i nasking.

– Det er viktig å poengtere at butikken var informert om innspillingen, og alarmene var skrudd av – noe vi opplyser seerne om. Derfor vil det være vanskelig å kopiere. Deltakerne skulle stjele rare og morsomme ting, for å understreke den humoristiske tonen i oppgaven.

– Vi synes det klinger umusikalsk at selveste statskanalen lager forbryterskole – uavhengig om det er for underholdning, sier seniorrådgiver for kommunikasjon og myndighetskontakt i Coop Norge, Knut Lutnæs.

Leder for sikkerhet og beredskap i Rema 1000, Harald Kalvøy, mener ikke noe om programmet spesielt, men sier tyveri er et økende problem.

