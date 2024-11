Datasenterplaner i Sirdal – har signert med storaktør

– Det er en stor og erfaren aktør innenfor digital infrastruktur som har kapital i ryggen. Nå er det bare formaliteter igjen sier styreleder Tore Knapskog i Tonstad datapark til NRK.

Han legger til at selskapet er internasjonalt, og at det kan bli 150 til 200 nye arbeidsplasser, men at han ikke kan si så mye mer på grunn av at det er børssensitiv informasjon.

Prosjektet ligger også an til å bli stort i europeisk målestokk og er på samme nivå som Google sitt datasenter i Telemark, ifølge Knapskog.

Avisen Agder, som først omtalte saken, skriver at arbeid med bygging av datasenteret kan starte til neste år, og at det vil ta omkring tre år å bygge senteret.

