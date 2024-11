Voldshendelse i Oslo: De fornærmede kvinnene er utenfor livsfare

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Begge kvinnene ble sendt til sykehus med alvorlige stikkskader. Mannen som ble pågrepet natt til mandag, er siktet for drapsforsøk.

Kvinnene er i 30- og 50-årene, og det er en nær relasjon mellom dem og den siktede mannen. Hvilken relasjon det er snakk om, har ikke politiet villet opplyse om.

– Det er ikke snakk om partnervold, sier seksjonsleder i Oslo politidistrikt Anne Alræk Solem til NTB.

Solem legger til at det er for tidlig å si noe om motivet for hendelsen.

Fremstilles for fengsling

Politiet jobber nå videre med etterforskning av saken. Mannen som er siktet, er i 30-årene, og ble pågrepet i Oslo sentrum etter at kvinnene ble funnet i en leilighet på Grünerløkka.

Politiet har ikke gjennomført avhør av siktede ennå. I en pressemelding skriver Oslo politidistrikt at dette ønskes gjennomført så fort som mulig, men det er foreløpig ikke avtalt tidspunkt.

Siktede skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett tirsdag.

Ikke alle er avhørt

Politiet opplyser at de mandag har jobbet vi med å sikre og gjennomgå tekniske spor, søke etter video og gjennomføre vitneavhør.

Det er gjennomført innledende avhør av én av de to fornærmede kvinnene i saken. Mandag kveld bekrefter politiet i en pressemelding at begge er utenfor livsfare.

Solem sier at de vil avhøre alle involverte når det er mulig.

