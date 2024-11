Sandra Borch anklager NRK for å drive «etnisk gransking»

Borch beskriver at kanalen har begått «etnisk gransking» av henne.

– Jeg frykter at en jakt på «ekte» samer kan bli ødeleggende for en allerede skjør samisk identitet i store deler av Nord-Norge, skriver Borch til VG.

I 2013 meldte hun seg inn i Sametingets valgmanntall. En person i hjembygda Lavangen reagerte og sendte inn klage til Sametinget, ifølge NRK.

For å være innført i valgmanntallet må man avgi en erklæring om at man oppfatter seg selv som same. I tillegg kreves det at man oppfyller ett av følgende kriterier:

* At man har samisk som hjemmespråk.

* Har eller har hatt foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre med samisk som hjemmespråk.

* Er barn av en person som står eller har stått i manntallet.

NRK understreker at de ikke har stilt spørsmål ved om Borch er same eller ikke, men om hun oppfyller kriteriene.

Bakgrunnen er at Sametinget er en viktig stemme i mange saker, og at valgmanntallet opplever sterk vekst. NRK ville derfor undersøke hvordan Sametinget kontrollerer dem som melder seg inn, og om det finnes personer i valgmanntallet som ikke oppfyller kriteriene. I undersøkelsene har de brukt slektsgranskere og undersøkt kirkebøker, opplyser NRK.

– Det jeg finner ut om Sandras familie, er at ingen i hennes nære generasjoner er definert som noe annet enn norske, og i de tilfeller der hjemmespråk er oppgitt, så er det alltid oppgitt som norsk. Det er ikke noe annet språk som oppgis, sier slektsgransker Kai-Samuel Vigardt til kanalen.

I et innlegg på Facebook gikk Borch ut mot NRK. Hun kritiserer ikke funnene NRK har gjort, men metoden de har benyttet for å undersøke hennes slekt. Overfor VG beskriver hun framgangsmåten som splittende og destruktiv.

