Nesten hundre fornærmede skal forklare seg i Frosta-rettssaken

Det er domstolen i Steinkjer som skal håndtere sakskomplekset der 55 år gamle Bye er tiltalt for 88 voldtekter og for å misbruk av stillingen som lege til å skaffe seg seksuell omgang. Totalt er 95 kvinner fornærmet i saken.

Tirsdag morgen klokken 9 vil statsadvokatene Eli Reberg Nessimo og Rikhard Haugen Lyng starte rettsprosessen med aktoratets åpningsforedrag. De vil for retten gå gjennom etterforskningen og belyse noen av bevisene etterforskningen har brakt på banen.

Onsdag ettermiddag vil Bye selv starte sin forklaring for retten. Det er satt av halvannen dag til dette, før medisinske og rettspsykiatrisk sakkyndige skal si sitt.

De nesten hundre ofrene begynner ikke å forklare seg for Trøndelag tingrett før i den andre uka av rettssaken.

– Ingen kommentar

Fra saken ble rullet opp i 2022 og fram til tiltalen ble tatt ut i september i år, ville ikke den tidligere kommuneoverlegen la seg avhøre om sakene. I tiden etter offentliggjøringen av tiltalen har 55-åringen derimot stilt til avhør og erkjent straffskyld for deler av innholdet i tiltalen. Dette gjelder misbruk av stillingen som lege i 40 av sakene, og for tre tilfeller av voldtekt fordi fornærmede i rettslig forstand har vært ute av stand til å motsette seg handlingen, opplyste Byes forsvarer til NTB.

Ut over dette har 55-åringen ingen ønsker om å kommentere saken. Heller ikke i forbindelse med den kommende rettssaken vil Bye eller hans advokat legge opp til utstrakte kommentarer til mediene.

– Vi vil opplyse om at vi forut for hovedforhandlingen og under hovedforhandlingen som det helt klare utgangspunkt ikke vil kommentere saken i pressen. Vårt budskap i sakens anledning vil bli meddelt retten i retten, skriver advokat Erlend Hjulstad Nilsen til pressen som skal dekke rettssaken.

Samme modus

Gjerningsbeskrivelsen på de mange tiltalepunktene er svært like hverandre: De beskriver hvordan den betrodde legen under gynekologiske undersøkelser av pasientene har begått seksuelle handlinger. Ofrene er blitt berørt eller fått ført inn gjenstander i underlivet «uten at det var medisinsk adekvat», ifølge tiltalen.

– Dette skjedde raskt og uventet under undersøkelsen, står det gjennomgående i tiltalens mange punkter.

De første overgrepene er datert helt tilbake i 2004 og de siste kort før saken ble avdekket i 2022. Med de henlagte sakene har forhold knyttet til over 200 personer i Frosta kommune vært etterforsket. Det bor litt over 2600 mennesker i kommunen.

Ble varslet

Selvransakelsen har preget flere offentlige etater i tiden etter.

I en intern evalueringsrapport som Trønder-Avisa har gjengitt, slo Helsetilsynet i oktober fast at Bye allerede i 2006 ville fått tilbakekall av autorisasjonen, eller fått den begrenset, gitt nåtidens behandling. Bakgrunnen var et varsel fra en overlege ved Sykehuset Levanger og tre kvinnelige pasienter som hadde reagert på undersøkelsene de hadde blitt utsatt for.

Også i 2017 fikk Bye varsler mot seg, men heller ikke da ble det gjort nærmere undersøkelser rundt legen og praksisen ved Frosta legekontor. Høsten 2022 begynte det imidlertid å komme stadig flere meldinger fra kvinner som fortalte om kritikkverdige forhold på legekontoret.

Da politiet aksjonerte i november 2022 fant de over 6000 timer med videoopptak. Legen hadde filmet kvinnelige pasienter under gynekologiske undersøkelser.

Mange saker henlagt

I tillegg til de 95 sakene som tiltalen omfatter har 114 også blitt henlagt. Mange av dem på grunn av reglene om foreldelse, men 15 saker er henlagt med begrunnelse om at den tiltalte har en tvangspreget personlighetsforstyrrelse.

Dette har vakt oppsikt, men statsadvokat Lyng viser primært til at det ikke kan føres bevis for at Bye med vilje har misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang.

Koordinerende bistandsadvokat Tove Røddesnes uttalte at hun ville klage på henleggelsene, men sier til NTB at de ikke har fått svar på disse.

