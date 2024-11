E6 i Hemnes åpnes fra søndag kveld til tirsdag morgen

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

De har i samarbeid med Bane Nor besluttet at veien skal åpnes på bakgrunn av at det er ventet vanskelige kjøreforhold over fjellet på omkjøringsveiene riksvei 73 og på E12 gjennom Sverige mandag. De fraråder nå å bruke omkjøringsveien.

– Sikkerheten til trafikantene kommer først. Derfor åpner vi E6 midlertidig fra søndag kveld til tirsdag morgen, sier Arve Østerpart i Statens vegvesen.

Strekningen var midlertidig åpnet i helgen, men stengte igjen søndag morgen.

Opprinnelig skulle veien holdes stengt i noen dager mens Bane Nor startet arbeidet med å berge togvognene og lokomotivet etter ulykken på Nordlandsbanen for en drøy uke siden, der en person mistet livet.

Det ventes at kjøreforholdene på omkjøringsveien blir bedre fra tirsdag.

– Da vil E6 være stengt fra tirsdag morgen klokken 7 fram til bergingsoperasjonen er ferdig. Dette blir tidligst torsdag kveld. I denne perioden kan kun nødetater passere, opplyser Vegvesenet.

Samtidig gjør de oppmerksom på at veien vil være stengt mandag mellom klokken 11 og klokken 14 for Bane Nor sine arbeider.

– Ellers kan det også bli kortere stengninger i denne perioden, informeres det.

