Dømt for ruskjøring – skyldte på uhell med hasjkake

Mannen i 30-årene mente konsentrasjonen av THC i blodet hans kunne forklares med at han hadde vært på besøk hos en slektning og forsynt seg av en sjokoladekake, skriver Brønnøysunds Avis.

THC er det rusfremkallende virkestoffet i cannabis. Det var en ettermiddag i mars i år at mannen ble stanset av politiet i Brønnøysund sentrum på grunn av et skadet baklys på bilen. De ba ham avlegge blåse- og spyttprøve.

Mannen avla blåseprøve, men ba om blodprøve. Denne viste at han hadde en mengde THC i blodet som tilsvarer over 0,2 i alkoholpromille. Ifølge mannen hadde en venn av hans slektning gitt bort kaken uten å fortelle at den inneholdt THC.

Også slektningen kunne bekrefte teorien om hasjkaken. Dommeren mener disse historiene ikke samsvarer og peker også på at teorien ikke ble lansert i politiavhør, men først i rettssaken.

Dermed ble mannen dømt til å betale 8000 kroner i bot, samt 2000 kroner i sakskostnader.

