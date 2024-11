Ni personer siktet i omfattende narkosak i Bergen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Siktelsene kommer etter at politiet fant sju kilo hasj og marihuana i en garasje i Bergen i juli, melder Bergens Tidende.

De fant også skytevåpen og en pose med ammunisjon.

Blant de siktede er en 20-åring, som politiet mener er hovedmannen. De mener at han har omsatt for 750.000 kroner siden januar 2023 som følge av narkovirksomheten, og at han har benyttet seg av de fire mindreårige guttene som løpegutter.

Mannen nekter straffskyld. Det er uklart hvordan de fire andre mennene stiller seg til siktelsene mot dem.

Politiet ser alvorlig på at barn benyttes til å begå kriminalitet, sier politiadvokat Jørgen Henriksen til avisen og peker på gjengfenomenet i Sverige.

– Det er ikke til å underslå at utviklingen vi ser i Sverige, er helt hinsides. Dit vil vi ikke. Derfor prøver vi også å ta dette ved roten, sier Henriksen.

Saken ventes å være ferdig etterforsket i desember.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)