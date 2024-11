Ansatte i private barnevern- og omsorgstjenester streiker

Fagforbundet og Parat har til sammen tatt ut 58 medlemmer i streik fra lørdag. Fagforbundet tar ut 44 medlemmer og Parat 14 medlemmer.

Streiken rammer private behandlingsinstitusjoner innen barnevern, omsorg, ideelle organisasjoner og flyktningmottak som Stendi, Blindeforbundet, Frelsesarmeen og Hero.

Arbeidstakerorganisasjonene har varslet opptrapping av streiken fra onsdag 6. november.

– For høye krav

– Vi har forsøkt å komme Fagforbundet og Parat i møte, men kravene om økning av minstelønnssatsene var for høye til at vi kunne innfri disse. Vi klarte derfor dessverre ikke å komme til enighet under meklingen, sier forhandlingsleder for NHO, Hilde-Marie Martinsen.

Partene står langt fra hverandre, sier forhandlingslederen i Fagforbundet:

– Vi kan ikke godta at virksomheter ikke gir ansatte en lønnsutvikling i tråd med resten av bransjen og arbeidslivet for øvrig, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Karianne Hansen Heien.

Advarer om langvarig konflikt

Forhandlingsleder for Parat, Kjell Morten Aune, sier NHO ikke har vært villige til å gi arbeidstakerne et godt nok økonomisk tilbud under meklingen.

– Vi står langt fra hverandre i synet på hva som er en forsvarlig lønnsøkning. Det som ble lagt på bordet fra NHO under forhandlingene er langt unna forventningene til våre medlemmer og derfor står vi nå foran en potensiell langvarig streik. Dette er noe vi fra arbeidstakersiden håpet å unngå, men arbeidsgiver har ikke vært villig til å gi sine ansatte et anstendig lønnsoppgjør, sier Aune.

Han sier ansatte i disse virksomhetene må få et lønnsnivå på nivå med det offentlig ansatte i tilsvarende stillinger har.

Under en halv million er for lite

– Vi ser dessverre at arbeidstakere i private omsorgstjenester jobber døgnkontinuerlig arbeidstidsordninger, men allikevel har en lønn på under 500.000 kroner. Dette er langt under det offentlige lønnsnivået og langt under det som er akseptabelt, sier Aune.

Partene møttes til mekling torsdag, og hadde frist til å komme til enighet ved midnatt natt til lørdag.

Meklingen ble avsluttet klokken 3.40. Mekler Jussi Erik Pedersen konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

