Skolenes landsforbund ut mot regjeringen

– Mer enn hundre skoler i fare for å bli lagt ned i nærmeste framtid, ifølge tall fra flere medier. 5 milliarder vil kanskje berge noen av disse skolene, men langt fra alle. Regjeringen må sørge for at det ikke er manglende ressurser som tvinger fram skolenedleggelser, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i en uttalelse etter regjeringens ekstrabevilling.

Regjeringen gikk fredag ut med nyheten om at den gir landets kommuner og fylker 5 milliarder kroner ekstra i inneværende år, og tilsvarende for neste år, etter tilbakemeldinger om omfattende utfordringer i kommuneøkonomien. Mange skoler står i fare for å bli rammet av omfattende kutt eller nedleggelse på grunn av problemene.

Men denne summen er ikke nok, mener Skolenes landsforbund.

– Skal man gå til et slikt alvorlig skritt som å nedlegge en skole, må det være pedagogiske, samfunnsmessige og barnets beste-vurderinger som ligger bak. 5 milliarder i økte overføringer er ikke nok til at dette blir virkeligheten i Kommune-Norge. Da må beløpet økes betydelig, sier Walker.

