Servalen Niño får nytt hjem

– Det er med glede at vi kan kunngjøre at servalen Niño vil bli omplassert og får muligheten til å finne en trygg havn hos oss i Tangen Dyrepark, heter det i en kunngjøring i sosiale medier.

Serval er et afrikansk kattedyr som er forbudt å ha som husdyr i Norge.

Eieren, en ung kvinne, fikk servalen ulovlig importert i desember 2021. Den rømte i fjor sommer og ble observert utendørs i Os i Vestland fylke. Eieren ble siktet for å ha hatt den som husdyr og innført den til Norge. Siktelsen lød på brudd på både dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven. Hun har erkjent straffskyld.

Eieren levde i skjul med dyret i ett år, men ble tatt av politiet tidligere i år.

Kvinnen møtte i forrige måned i Hordaland tingrett, der det var lagt opp til behandling som tilståelsessak. Men da påtalemyndigheten ba retten om å formelt inndra Niño, nektet kvinnen, ifølge Bergens Tidende.

Ble lovet varsling

Dermed mistet hun retten til en såkalt tilståelsesdom. Rettssaken ble avsluttet etter halvannen time, og det ble kjent at den skal gå som en vanlig straffesak i november.

Samtidig har kvinnen gått til sak mot staten ved Landbruks- og matdepartementet. Hun krevde en midlertidig forføyning som gjør at staten ikke kan avlive servalen Niño før det foreligger en endelig rettsavgjørelse.

Saken skulle behandles av Oslo tingrett denne uka. Men etter at kvinnen inngikk en avtale med Mattilsynet om varsling dersom det eksotiske kattedyret avlives, har hun hevet saken, ifølge NRK.

Flyttes fra Kristiansand

Per nå er det Kristiansand Dyrepark som tar vare på servalen, men de har ikke ønsket å ha den på fast basis. Servalen er for tiden i karantene, får NTB opplyst.

Nå flyttes den til Tangen.

– Vi mener at ingen kattedyr, med unntak av huskatten, bør holdes av privatpersoner eller være en del av kjæledyrmarkedet, da dette har skadelige konsekvenser for økosystemer og for de enkelte dyrene. Samtidig mener vi at de dyrene som er ofre for ulovlig kjæledyrhandel, har rett til et trygt fristed, og at det er vår plikt å sikre deres mentale og fysiske velferd. Flere av våre dyr er nemlig dyr som er reddet eller omplassert, skriver Tangen Dyrepark.

Dyreparken håper servalen vil trives hos dem, og at den kan bidra til økt bevissthet om hvordan handlinger påvirker dyrelivet og sårbare økosystemer, samt at alle har et ansvar for å ivareta dyrenes velferd.

