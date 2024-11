Omdømmeknekk for oljefondet

Dette ble diskutert i et internt møte i Norges Banks representantskap, som fører tilsyn med banken. Her ble det stilt spørsmål om årsakene til omdømmefallet og bruken av ressurser på fondets podkast, skriver E24.

Siden mars 2022 har fondets podkast hatt besøk av profiler som Elon Musk, Sam Altman og Jensen Huang.

Ifølge Julie Brodtkorb som leder Norges Banks representantskap, ble det under møtet redegjort for at ressursbruken på podkasten er begrenset.

Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond, med en verdi på over 19.000 milliarder kroner, og fondet har eierandeler i de fleste gigantselskaper.

Fondet måler eget omdømme i befolkningen gjennom en undersøkelse med 1000 respondenter annethvert år. Representantskapet spurte på møtet, som var i juni, om hva som kan ligge bak omdømmefallet.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache svarte at «nivået fremdeles er høyt», selv om det har vært nedgang, ifølge referatet.

Kommunikasjonssjef Line Aaltvedt skriver i en epost til E24 at fondet ikke vet nøyaktig hva som forårsaker variasjonene, men nevner at flere respondenter i januar 2024 uttrykte bekymring over dårligere økonomi og økte renter, samt at de ikke ser hvordan fondet blir brukt på dagens generasjoner.

