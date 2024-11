Nå er hangarskipet framme i indre Oslofjord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Torsdag sprakk nyheten om at et av verdens største hangarskip Harry S. Trumann var på vei mot Oslo. Gjennom morgentimene fredag kunne folk langs Oslofjorden se det enorme krigsskipets ferd mot hovedstaden.

Ved 9-tiden passerte det Fredrikstad, og i 11.30-tiden kunne folk i Drøbak se det massive skipet passere det trange sundet.

Like før 14-tiden ankom det over 330 meter lange skipet Oslo stedet det skal ligge ankret opp, sammen med en amerikansk krysser og en italiensk fregatt.

Sammen med det 333 meter lange skipet ventes også flere tusen amerikanske soldater inn til byen. Politiet venter dermed større trykk på utelivet.

Også i fjor fikk Oslo besøk av et amerikanske hangarskip. Da var det verdens største hangarskip Gerald R. Ford som med sine over 333 meter som la seg til i Bunnefjorden utenfor Malmøya. Mye tyder på at Harry S. Trumann legger til på samme sted.

I forbindelse med besøket er det innført en rekke restriksjoner. Blant annet er det forbud mot alle typer droner med foto- og videoutstyr. Politiet opplyser mer om dette på sine nettsider.

Reaksjonen på brudd vil normalt være bot på 25.000 kroner eller fengsel i 25 dager dersom boten ikke lar seg inndrive, opplyser politiet.

