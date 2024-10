SSB: Legevakt i Norge kostet rundt 4,8 milliarder i fjor

Utgiftene til legevakt per innbygger var høyest i Finnmark, med nær 2100 kroner. I de to andre nordligste fylkene, Nordland og Troms, var utgiftene på mer enn 1200 kroner per innbygger, mens Oslo hadde klart lavest utgifter til legevakt per innbygger, med 438 kroner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om legevaktutgifter i 2023.

– Når vi legger sammen kommunenes, statens og innbyggernes utgifter, blir samlede utgifter til legevakt på nær 4,8 milliarder kroner i 2023, sier seniorrådgiver Trond Ekornrud i SSB.

Kommunene betalte 76 prosent av de samlede utgiftene til legevakt, mens staten dekket drøyt 18 prosent av utgiftene. Innbyggerne betalte drøyt 5 prosent av kostnadene.

Det har ikke tidligere vært laget et samlet anslag på hva legevakttjenesten koster Norge årlig, og kommunene er ikke pålagt å rapportere utgifter til tjenesten.

