Politiet må betale for grov uaktsom tjenestefeil etter Mjøndalen-drap

Sørøst politidistrikt tok kontakt med Spesialenheten etter at en person ble drept av sin kjæreste i en leilighet i Mjøndalen 15. desember 2022, skriver politiet i en pressemelding.

Spesialenheten opprettet sak og etterforsket for å avklare om politidistriktet hadde gitt kvinnen tilstrekkelig oppfølging/beskyttelse.

– Forebygging av vold i nære relasjoner er et prioritert område for politiet, og det alvorlige utfallet i denne saken viser et behov for å lete etter læringspunkter i flere deler av politidistriktet. Det er mange som må samhandle godt for å løse saker som dette så godt som mulig. Vi må ettergå rutinene for føring i PO, vår oppfølgning av familievoldssaker og vår evne til å identifisere de sakene som bør lede til bruk av risikovurderingsverktøyet SARA. Dette arbeidet er vi i gang med, sier politimester Ole B. Sæverud i Sørøst politidistrikt.

