NHO spår litt flere eller litt større julegaver i år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Foran årets julehandel har nordmenn opplevd reallønnsvekst for første gang på flere år, og dette vil trolig også merkes i årets julehandel, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til NTB.

NHO Service og Handel (NHO SH) sin prognose tilsier en økning på 3 prosent i verdi på julehandelen, hvorav en vekst på 0,5 prosent i volum. Det kan med andre ord bli litt trangere under treet.

– Vi har mer å rutte med. Det tilsier litt flere – eller større – gaver under treet, sier Dørum.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Mer prisbevisste

NHO anslår at nordmenn i november og desember vil julehandle for til sammen 138,5 milliarder kroner. Per person blir det 24.869 kroner på varer i november og desember, fordelt på 10.306 kroner på dagligvarer, mat og drikkevarer, 2.309 kroner i norske nettbutikker – og 12.253 kroner på andre varer. Særlig bransjer som kjøkkenutstyr, spill og leker, gullsmeder, urmakere, bøker og elektronikk merker julehandelen.

– Så har norske forbrukere kjent dyrtid og rentehopp godt på kroppen de siste årene. Dyrtiden har trolig gjort folk mer prisbevisste, og forbrukerne har oftere enn før valgt rimeligere produktalternativer, sier Dørum.

Både netthandel og lavprisbutikker tilbyr slike rimeligere produktalternativer, og Dørum tror ikke vi vil slutte å velge disse nå som vi har bedre råd – snarere tvert imot. NHO estimerer at nordmenn vil julehandle for 5 prosent mer i norske nettbutikker i år enn i 2023.

Tjenester i tillegg

Julevareprognosen inkluderer alle fysiske varer vi kjøper i november og desember, med unntak av bil, bensin og strøm. Ingen tjenester er inkludert i prognosen.

Det betyr at vi i tillegg til julevarehandelen vil bruke en viss sum på tjenester, for eksempel restaurantbesøk, julekonserter og annen underholdning og gaver i form av bortlovede opplevelser.

– Hvor sikre er dere på slike prognoser?

– Vi baserer det på prisvekst og vekst i volum i varehandelen hittil i år, og tar med at nordmenns kjøp av varer de to julemånedene er 22 prosent høyere enn en gjennomsnittlig måned, sier Dørum og kaller det kvalifisert gjetning.

– Det er ikke sikkert vi treffer. De siste årene har julehandelen blitt større enn vi anslo i forkant, sier han.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)