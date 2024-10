Tre partier vil løfte støtten til Ukraina ut av budsjettforhandlingene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Venstre-leder Guri Melby og finanspolitisk talsperson Sveinung Rotevatn skrev dette i et brev til de andre stortingspartiene onsdag, der de foreslår egne forhandlinger med samtlige stortingspartier, skriver Aftenposten.

Bakgrunnen er at situasjonen på bakken nylig er forverret for Ukraina. Partiet ønsker å bruke oljepenger på den ukrainske forsvarskampen. Også Høyre-leder Erna Solberg stiller seg bak at Ukraina-støtten flyttes ut av de ordinære budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV.

SV stiller seg også bak dette. SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa kaller det fornuftig at alle partiene diskuterer saken.

– Jeg har registrert brevet fra Venstre, som vi mottok i ettermiddag. Den videre prosessen må vi komme tilbake til, sier Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)