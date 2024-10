Norge øker støtten til det ukrainske luftforsvaret med 1,3 milliarder kroner

Milliardtilskuddet gjøres gjennom den amerikanske Jumpstart-mekanismen. Regjeringen vil legge fram saken formelt for Stortinget senere i høst.

Norge skal donere seks F-16 i løpet av 2024 og 2025 og har bidratt til opplæringen av ukrainske piloter og støttepersonell i Danmark.

– Et fungerende luftforsvar forutsetter også våpen og at flyene blir vedlikeholdt. Det er blant annet behov for finansiering av drift og vedlikehold av de donerte flyene. Både piloter og bakkemannskap må trenes og utdannes, slik vi har bidratt til i Danmark, og et helt system for understøttelse må på plass. Dette vil Norge bidra til, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding.

Han besøkte den ukrainske havnebyen Odesa 29.–30. oktober, hvor han gjennomførte møter med den ukrainske forsvarsministeren Rustem Umerov og den ukrainske viseministeren for strategisk industri, Herman Smetanin.

På agendaen sto den videre støtten til Ukraina, og muligheter for støtte til ukrainsk forsvarsindustri. Gram besøkte også forsvarsindustribedrifter i Odesa.

