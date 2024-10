Nesten 300 pasienter rammet av ny feil i Helseplattformen

Fredag i forrige uke ble det oppdaget en feil i Helseplattformen som har ført til at Helse Møre og Romsdal ikke har hatt tilstrekkelig oversikt over en gruppe på 291 pasienter. På grunn av feilen med de interne henvisningene i sykehusene, har flere av disse pasientene ikke blitt satt opp på ventelister for videre oppfølging, skriver Helseplattformen i en pressemelding.

Konstituert administrerende direktør Siri Berg beklager feilen. Kartleggingsarbeidet knyttet til hver enkelt pasient er i gang, og systemet for overvåking ble forbedret for å fange opp eventuelle nye feil samme dag.

– Det er iverksatt tiltak for å hindre at tilsvarende feil kan skje i Helse Nord-Trøndelag som skal ta i bruk Helseplattformen 9. november i år, skriver de.

Innføringsleder Henrik Erdal i Helse Møre og Romsdal beklager også at feilen har rammet pasienter som venter på oppfølging hos dem. Han legger til at det er for tidlig å si om feilen medfører negative konsekvenser for hver enkelt pasient. Helseforetaket skal kontakte de berørte fortløpende.

Statsforvalteren er varslet om avviket.

Det skandaleombruste journalsystemet Helseplattformen fikk i forrige uke sterk kritikk av Riksrevisjonen for å ha satt pasientsikkerheten i fare i Helse Midt-Norge.

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)